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Sivas'ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı

Sivas'ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı.

23.09.2019 09:09

Sivas'ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı.
SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde, Sivas'ın Şarkışla ilçesini Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. Kazada, 16 DLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre otomobilde ki 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Sivas'ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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