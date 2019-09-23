Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sivas'ta trafik kazası: 2 ölü, 6 ağır yaralı (2)

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa'da katıldıkları düğünden dönen aynı araçta bulunan iki aileden biri bebek 2 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı.

23.09.2019 09:30Sivas'ta trafik kazası: 2 ölü, 6 ağır yaralı (2)
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa'da katıldıkları düğünden dönen aynı araçta bulunan iki aileden biri bebek 2 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde, Şarkışla ilçesini Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. 16 BLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre otomobildeki 6 aylık Umut Emre Umuç ve Hakan Umuç (36) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Araçta bulunan; H.D. (34), S.E.D. (3), Y.K.U. (7), Y.S.U. (9), A.U. (32) ismi tespit edilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kazazedelerden yetişkinlerin Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağlık çalışanı oldukları ve Şanlıurfa'da katıldıkları bir düğünün dönüş yolunda oldukları ileri sürüldü. Kazara yerinde çevreye saçılan düğün fotoğrafları dikkat çekti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİVAS

Şanlıurfa, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:16 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
10:16 Adana'da kaçak içki operasyonu
10:12 Çatıdaki ipe ayağı takılan martıyı kurtarma operasyonu kamerada
10:07 Eşinin kullandığı motosiklete otomobil çarptı, genç kadın "motosikletleri yolda fark edin" diye...
10:06 Nevşehir'de aranan 28 şüpheli yakalandı
10:02 Devrilen kamyonetteki nektar dolu bidonlar yola savruldu
10:00 (Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu