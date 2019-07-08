08.07.2019 15:36
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Sivas'ta trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Sivas

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat- Sivas karayolunda, Yıldızeli ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Kazada Tokat'tan Sivas istikametine gitmekte olan Levent K. yönetiminde ki 60 NV 262 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek yol kenarındaki araca çarptı. Kazada emekli öğretmen olduğu öğrenilen Levent K. kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Şerife K. ağır yaralanırken aynı araçta bulunan oğulları İbrahim ve Utku K. de yaralandı. Araçta sıkışan Levent K. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle çıkartıldı. Yaralılara ilk müdahale Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde yapılırken yaralılar ardından Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa

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