08.07.2019 18:46
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Sivas'ta trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralıSİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Tokat- Sivas karayolunda, Yıldızeli ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Kazada Tokat'tan Sivas istikametine gitmekte olan Levent K. yönetimindeki 60 NV 262 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek yol kenarındaki araca çarptı. Kazada emekli öğretmen olduğu öğrenilen Levent K. kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Şerife K. ağır yaralanırken aynı araçta bulunan oğulları İbrahim ve Utku K. de yaralandı. Araçta sıkışan Levent K. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle çıkartıldı. Yaralılara ilk müdahale Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde yapılırken yaralılar ardından Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Sivas'ta trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
Kaynak: İHA
Yıldızeli, Tokat, Sivas, 3. Sayfa

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