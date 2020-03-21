Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı
Sivas'ta, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
21.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:12
Sivas 'ta, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Hüseyin Karaduman (36) yönetimindeki 34 ARP 740 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Ortaköy yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Karaduman ile Ayşe (36), Elif Dua (4) ve Aybilge Karaduman (1) yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hüseyin Karaduman (36) yönetimindeki 34 ARP 740 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Ortaköy yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Karaduman ile Ayşe (36), Elif Dua (4) ve Aybilge Karaduman (1) yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA