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Sivas'ta trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı

Sivas'ta sivil polis otosunun karıştığı trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

11.10.2019 20:07Sivas'ta trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Sivas'ta sivil polis otosunun karıştığı trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas-Erzincan Çevre Yolu Kılavuz Kavşak istikameti üzerinde meydana geldi. D.O. idaresindeki 58 ABL 421 plakalı araç ile G.A idaresindeki 58 BZ 217 plakalı sivil polis otosu kazaya karıştı. Kazada 2 polis memuru olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Polis, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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