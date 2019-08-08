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Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

08.08.2019 16:09 Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas - Karaçayır yolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine ilerlemekte olan O.A. idaresindeki 58 TL 550 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonrası sarsılmanın etkisi ile araçta bulunan D.A ve otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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