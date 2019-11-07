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Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında araçlarda sıkışan iki kadın hafif şekilde yaralandı.

07.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:28 Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında araçlarda sıkışan iki kadın hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 14.30 sıralarında Yeni şehir Mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı alt geçit kavşağında meydana geldi. K.P idaresinde ki 58 FF 658 plakalı otomobil ile F.D idaresinde ki 58 NV 848 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu şoförlerin otomobillerde bulunan eşleri araçlarda sıkıştı. Kazayı görenler durumu hemen polis, sağlık ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobillerde bulunan iki kadın sıkıştıkları yerden çıkarılarak kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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