Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
12.07.2020 04:04 | Son Güncelleme: 12.07.2020 04:59
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Burak Bakan yönetimindeki 58 NS 180 plakalı otomobil ile Resul Aktaş'ın kullandığı 33 VJB 58 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Aktaş'ın otomobili kaldırımda yürüyen Ayşe Himyeri'ye çarptı.
Kazada sürücülerden Bakan ile yaya Himyeri yaralandı.
Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan Burak Bakan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA