23 Kasım 2018, 11:10
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Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Başpınar idaresindeki 44 FZ 023 plakalı otomobil, Yıldızeli- Şarkışla yolunda Özkan Uzun yönetimindeki 60 AU 906 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet ve Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yıldızeli,Sivas
23 Kasım 2018 Cuma 11:10