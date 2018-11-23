Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas
'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Başpınar
idaresindeki 44 FZ 023 plakalı otomobil, Yıldızeli- Şarkışla
yolunda Özkan Uzun
yönetimindeki 60 AU 906 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet ve Cumhuriyet Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yıldızeli,Sivas