Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
01.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:16
Sivas 'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Menaf Sevinç (45) yönetimindeki 34 AHP 289 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Mumcuçiftliği köyü yakınlarında, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Melike Sevinç (53), Mustafa Sevinç (13) ve Mehmet Fatih Sevinç (15), kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada aynı bölgede bariyerlere çarpan iki araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Menaf Sevinç (45) yönetimindeki 34 AHP 289 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Mumcuçiftliği köyü yakınlarında, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Melike Sevinç (53), Mustafa Sevinç (13) ve Mehmet Fatih Sevinç (15), kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada aynı bölgede bariyerlere çarpan iki araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA
Etiketler: Dolu Yağışı, Ankara, Sivas, Güncel