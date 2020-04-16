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Sivas'ta trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

16.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:14
Sivas'ta trafik Kazası: 4 Yaralı
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 Karayolu Suşehri ilçesi mevkiinde meydana geldi. Y. A. yönetimindeki 61 EZ 297 plakalı kapalı kasa minibüs, Şerefiye kavşağında S. S. yönetimindeki 58 M 9289 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 61 EZ 297 plakalı kapalı kasa minibüs sürücüsü Y. A. ile diğer minibüste bulunan A. E., D.B. ve E. E. yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Suşehri, Sivas, Güncel
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