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Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

24.08.2019 22:28
Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 20.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Kazada M.Ş. yönetiminde ki 58 DA 938 plakalı otomobil trafik ışıkları bulunmayan kavşaktan karayoluna girerken kent merkezi istikametine gitmekte olan S.Ö. idaresindeki 58 TZ 621 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan D.Ö. B.Ö., M.Ş., H.Ş. ve sürücü M.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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