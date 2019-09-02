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Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

- Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralıSİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

02.09.2019 20:52
- Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta Akdeğirmen Mahallesinde meydana geldi. F.A. Yönetimindeki 58 YA 329 plakalı otomobil Niksar caddesinden şehir merkezine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye savruldu. Elektrik direğine çarparak duran araç hurdaya döndü. Araçta bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslar ile şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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