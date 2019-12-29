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Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

29.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:09 Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas- karayolu Taşlıdere Kavşağı'nda meydana geldi. S.P. idaresindeki 58 BN 772 plakalı otomobil, kar yağışının etkisiyle Ö.Y. idaresindeki 33 CCY 06 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şoförleri S.P. ve Ö.Y. araçlarda yolcu olarak bulunan Ç.Y., N.P. ve M.P. yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kayseri, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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