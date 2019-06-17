17.06.2019 23:20
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Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kayseri Sivas Karayolu Gemerek ilçe girişinde A. E.(32) yönetimindeki 58 ABH 302 plakalı otomobil ile Z. G. (33) yönetimindeki 58 RA 751 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan A. E. (32), M. K.(50), E.M. E.(3), B.B.U. (9), S.E. (22), D.K.(8) yaralandı. Yaralılara Gemerek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddi olanlar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Gemerek, Sivas, Güncel

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