Haberler » 3. Sayfa » Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı - Haberler

Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

27.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:48 Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya karayolunda Sivas'tan Malatya istikametine giden Y.G. yönetimindeki 60 KY 656 plakalı otomobil, Yenikarahisan yol ayrımında, buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Ulaş ve Kangal Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kangal, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:54   "Bilim Erzurum" merkezinin kuruluş protokolü imzalandı - Haberler
21:39   Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı - Haberler
21:38   Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı - Haberler
21:31   Çökertilen suç çetesinin 14 üyesi tutuklandı - Haberler
21:28   Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol operasyonu - Haberler
20:04   Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı başladı! Canlı anlatım - Haberler
19:14   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Haberler
18:48   Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Haberler
18:22   Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim - Haberler
15:50   Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
27.12.2019 22:02:54