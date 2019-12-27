Haberler » Güncel » Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı - Haber

Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

27.12.2019 22:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:15 Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya karayolunda Sivas'tan Malatya istikametine giden Y.G. yönetimindeki 60 KY 656 plakalı otomobil, Yenikarahisan yol ayrımında, buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Ulaş ve Kangal Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)

Kangal, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:31   Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2 (DRONE) - Haber
23:30   SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA - Haber
23:30   Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-1 - Haber
23:30   Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı - Haber
23:30   "Hakemlerin birçok maçta kafalarını çevirdiklerini gördüm" - Haber
22:12   İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Haber
21:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber
21:00   4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Haber
20:29   Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
27.12.2019 23:33:17