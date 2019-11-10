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Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

10.11.2019 01:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 01:06Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı
'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 23.30 sıralarında Altuntabak mahallesinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 60 AAD 419 plakalı otomobil ile B.A. idaresindeki 58 TN 969 plakalı otomobil 2. sokak ile 19. sokağın kesişiminde çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 AAD 419 plakalı otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası araçlarda bulunan 5 kişi ve araç şoförleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 3 araçta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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