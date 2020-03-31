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Sivas'ta üç köy karantina altına alındı

Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 3 köy karantina altına alındı.

31.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:00
Sivas'ta üç köy karantina altına alındı
Sivas 'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 3 köy karantina altına alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 1, Koyulhisar ilçesinde 2 köy karantina altına alındı. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere; Yıldızeli Üyük köyü, Koyulhisar Kurşunlu köyü ile Yağcılar köylerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karantina kararı alınarak, köylere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Yasaklara uymayan sorumlular hakkında, gereken tüm cezai yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - SİVAS
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Koyulhisar, Yıldızeli, Sivas, Güncel
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