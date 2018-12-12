Sivas'ta "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür" Yarışması Yapılacak

Sivas
'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" düzenlenecek.
Yarışmanın Sivas temsilciliğini yürüten Emrullah Alkaşı, düzenlediği basın toplantısında yarışmayla ilgili bilgi verdi.
"Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nın bu sene yedincisinin gerçekleştirileceğini aktaran Alkaşı,"Yarışma içinbaşvurular başladı. Her yıl toplumun ihtiyacına yönelik temalarbelirleyerek 'Ufka yolculuk' adıyla bilgi ve kültür yarışmaları düzenliyoruz." dedi.
Alkaşı, bu yıl yarışmanın konusunun "güzel ahlak" olduğunu dile getirerek, "İlkokul, ortaokul ve lise kategorisi olmak üzere 3 farklı kategoride yarışılacak. Yarışmaya Sivas'ta 20 bin kayıt hedeflemekteyiz. İki aşamalı olacak yarışmada 17-18 Şubat 2019'da online sınavolacak. Online sınavda sadece 50 puanı geçen yarışmacılar yazılı sınavagirmeye hak kazanacak.
İkinci aşama ise 17 Mart 2019'da yazılı sınav şeklindegerçekleştirilecek. Bu ikinci aşamada dereceye girenler umre seyahati baştaolmak üzere bir çok ödül almaya hak kazanacak. Öğrencilerimiz yarışmaya www.ufkayolculuk.com adresinden veya okullarımızdaki ufka yolculuk temsilcilerimize başvurarak kayıt yaptırabilecek." dedi.
milli eğitim bakanlığı,Sivas
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:09