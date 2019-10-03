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Sivas'ta ulusal yol koşusu yapılacak

ASELSAN, Türkiye Atletizm Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında ulusal atletizm yol koşusu heyecanı yaşanacak.

03.10.2019 12:14Sivas'ta ulusal yol koşusu yapılacak
ASELSAN, Türkiye Atletizm Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında ulusal atletizm yol koşusu heyecanı yaşanacak.

13 Ekim Pazar günü saat 09.30'da kent meydanından start alacak olan yol koşusuna Sivas'taki atletizm sporcuları ve çevre illerden çok sayıda sporcunun katılacağı öğrenildi. Büyükler ve Veteranlar kategorisinde yapılacak olan yarışlarda kadın ve erkekler 10 kilometre koşacak. Kent meydanında başlayacak ve yine aynı yerde bitecek olan yarışta dereceye giren sporculara ödül verilecek.

Yarışlar sonunda birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira ve üçüncüye ise bin 500 lira para ödülü verilecek. - SİVAS

Atletizm, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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