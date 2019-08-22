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Sivas'ta Uluslararası Satranç Turnuvası devam ediyor

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası devam ediyor.

22.08.2019 15:58 Sivas'ta Uluslararası Satranç Turnuvası devam ediyor
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası devam ediyor.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği koordinesinde Buruciye A.Ş. sponsorluğunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği ve Satranç Federasyonu'nun destekleri ile Sivas'ta düzenlenen Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası aralıksız sürüyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen ve 24 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek olan turnuvaya 10 ülkeden 400 sporcu katılım sağlıyor. Çekişmeli yarışmaların yapıldığı turnuvada sporcular, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiliyor.

Cumartesi gününe kadar sürecek olan turnuvada çeşitli kategorilerde yarışan yarışmacılara turnuvanın sonunda ödül verilecek.

Diğer yandan turnuvada dereceye girenler için tarihi Buruciye Medresesi'nde ödül töreni düzenlenecek. - SİVAS

Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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