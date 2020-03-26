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Sivas'ta üretilen yük vagonları Avusturya yolunda

Sivas'ta kurulu Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'de (TÜDEMSAŞ) üretilen 22 adet "Yeni Nesil Yük Vagonu" Avusturya'ya doğru yola çıktı.

26.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:19
Sivas'ta üretilen yük vagonları Avusturya yolunda
Sivas 'ta kurulu Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'de (TÜDEMSAŞ) üretilen 22 adet "Yeni Nesil Yük Vagonu" Avusturya 'ya doğru yola çıktı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TÜDEMSAŞ ve GökRail'in, çok uluslu lojistik firması GATX ile 2019 yılında imzaladığı 150 adet 80 feetlik Sggrs tipi konteyner taşıma vagonu üretilmesine dair protokol, gelen talep üzerine güncellendi.
Böylece, GATX için üretilecek vagonların sayısı ek protokolle 400'e çıkarıldı.
Teknik özellikleri bakımından yük taşımacılığında kolaylıklar sağlayan vagonların ilk partisinin üretimi tamamlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın şubat ayı içinde yaptığı açıklama ile gündeme gelen yük vagonlarından 22'si, Avusturya'ya ulaştırılmak üzere Kapıkule Tren İstasyonu'na gönderildi.
Protokol kapsamında TÜDEMSAŞ'ta 378 vagonun daha üretimi devam ediyor.
Dünyanın birçok bölgesinde vagon kiralama hizmeti veren, uluslararası şirket GATX için üretilen 80 feetlik, mafsallı, Sggrs tipi yük vagonunun boyu 26,4 metre, darası ise 24 bin 700 kilogramı buluyor.
Benzerlerine göre daha hafif daralı bu vagon bir seferde, 4 adet 20 feetlik veya 2 adet 40 feetlik konteyner taşıyabiliyor. Tam dolu iken saatte maksimum 100 kilometre hıza ulaşabilen vagonlar, boşken saatte 120 kilometreyle yol alabiliyor.
Almanya, İngiltere, Hollanda, Polonya'dan da talep var
Bu arada TÜDEMSAŞ, 80 yıldır Türkiye ve uluslararası demir yolları için farklı tip ve özelliklere sahip yük vagonlarının üretimini gerçekleştiriyor.
Yerli ve milli üretime verilen önemi dikkate alarak çalışmalarını sürdüren, 2017 yılında yüzde 90 yerlilik oranıyla ürettiği "Yeni Nesil Yük Vagonu"nu raylara indiren TÜDEMSAŞ, yük vagonlarının ihracatını da gerçekleştiriyor.
Son yıllarda yapılan yatırımlar ve üretim anlayışındaki değişimle birlikte TÜDEMSAŞ, vagonların uluslararası demir yollarında çalıştırılması için gerekli olan sertifikaları alarak dünya demir yolu piyasasında rekabet edebilir uluslararası bir şirket konumuna geldi.
TÜDEMSAŞ'tan yük vagonu ve vagon parçası talep eden firmalar arasında Almanya, İngiltere, Hollanda, Polonya gibi birçok ülkede faaliyet gösteren vagon kiralama şirketleri de yer alıyor.
Ülkenin en büyük yük vagonu üreticisi ve geliştiricisi olan TÜDEMSAŞ, 1939-2019 yılları arasında 349 bin 400 adet vagon onarımı ve 22 bin 500 vagon üretimi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Avusturya, Türkiye, Sivas, Ekonomi

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