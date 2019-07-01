01.07.2019 14:44
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadelede

Sivas

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında işlem yapılan 12 kişiden 12'si de adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Sivas'ta Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında işlem yapılan 12 kişiden 12'si de adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları ve sokak satıcılarına yönelik uygulamalar kapsamında; 47 gram Metamfetamin , 60 gram toz esrar, 85 gram skunk ve 50 gram bonzai maddesi ele geçirildi. 12 kişi hakkında işlem başlatıldı. 12 kişiden 11'i adli makamların talimatı ile alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
emniyet müdürlüğü , metamfetamin , uyuşturucu , sivas , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:03 Isparta'daki zehir yuvasına narkotik baskını
14:58 Mahalleliler yangını söndürmek için seferber oldu
14:56 Isparta'daki zehir taciri Burdur'da yakalandı
14:56 Sincan'da taksi durağı kavgası kameralara yansıdı
14:55 Suriye sınırındaki anız yangını korkuttu
14:52 Denizde çıkan hortumu, kemençe dinleyerek izledi
14:52 Suriyelilere yönelik provokatif paylaşım yapan 5 kişi yakalandı