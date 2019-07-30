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Sivas'ta uyuşturucu madde operasyonu: 3 kadın tutuklandı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kadın tutuklandı.

30.07.2019 22:24 Sivas'ta uyuşturucu madde operasyonu: 3 kadın tutuklandı
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kadın tutuklandı.
Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine ilçeye uyuşturucu madde  getirdiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucunda ilçe otogarına İstanbul'dan otobüsle gelen kadın şüpheliler E.B., N.H. ve D.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 119 extacy hap ve 40 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler E.B., N.H. ve D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Suşehri, Güncel

Kaynak: DHA

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