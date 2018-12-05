Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:40



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:40

Sivas'ta, polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 19 kilo 150 gram toz esrar, 8 kilo 701 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 7 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 1 tüfek ve 13 fişek ele geçirdi.Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i şubeden serbest bırakıldı, 5 kişi de mahkemede tutuklandı.4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.