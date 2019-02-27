Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas
'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 7 günde yaptığı operasyonlarda, 14,79 gram bonzai, 3,45 gram esrar, 0,26 metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Açıklamada, sokak satıcılarına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Sivas, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA