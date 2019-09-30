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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 0,25 gram metamfetamin, 12,51 gram esrar, 2,58 gram sentetik uyuşturucu ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

30.09.2019 11:50Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 0,25 gram metamfetamin, 12,51 gram esrar, 2,58 gram sentetik uyuşturucu ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Son 7 günde yapılan operasyonlarda 0,25 gram metamfetamin, 12,51 gram esrar, 2,58 gram sentetik uyuşturucu ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 8 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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