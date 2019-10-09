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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 454 gram esrar, 526 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi.

09.10.2019 11:50Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 454 gram esrar, 526 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Son 7 günde yapılan operasyonlarda 454 gram esrar, 526 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek yakalandı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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