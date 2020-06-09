Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28,91 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
09.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:49
Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28,91 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 28,18 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkardıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı. Şarkışla ilçesinde ise polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 0,73 gr esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahsa, TCK Md. 191 ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında yasal işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, 3. Sayfa, Haber

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