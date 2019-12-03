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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

03.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:19Sivas'ta uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
'ta polis ekiplerince son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 44,84 gram toz esrar, 6 gram tütün ile karışık esrar maddesi, 9,10 gram eroin ve 69,50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Bir şahsa 'Uyuşturucu ve Uyarıcı madde etkisinde araç kullanmak' suçundan 5 bin 167 Türk lirası idari para cezası kesilirken, şüpheli şahıslardan 2'sinden narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen; 11 bin 540 TL, 410 dolar, 100 Euro ve 2 adet çeyrek altına el konuldu. - SİVAS

Polis, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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