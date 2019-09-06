Haberler» Güncel» Haber

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2,3 gram skunk maddesi ele geçirildi.

06.09.2019 14:44 Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2,3 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Sivas-Ankara kara yolunda uygulama noktasında B.U. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde, narkotik madde arama köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada 2,3 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Narkotik, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:55   Haluk Levent'ten konser sonrası temizlik
14:55   Boris Johnson'a Leeds sokaklarında protesto: Burada değil Brüksel'de olman gerek, halkla oyun oynuyorsun
14:54   Dha istanbul bülteni -3
14:54   Rus su-34 savaş uçakları havada çarpıştı
14:54   Spor saros körfezi dağ bisikleti festivali başladı
14:54   HBB'den kent sorunlarına hızlı müdahale
14:54   Boğazı kesilip, yola atılan köpek ameliyat edildi