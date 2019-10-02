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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

02.10.2019 13:32Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphe ederek durdurdukları bir araçta narkotik madde köpeğinin de yardımıyla arama yaptı.
Araçtaki şüphelilerden M.Y'nin üzerinden 4,03 gram esrar çıkması üzerine bu kişinin evinde de arama yapan polisler, 450 gram esrar ele geçirdi. Araçtaki şüpheliler M.Y, İ.Ç. ve E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarıyla gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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