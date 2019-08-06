Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

06.08.2019 13:00 Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M.Ö, S.Y ve Ö.K isimli şahıslar üzerinde 10 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİVAS

Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:11   Mahalleli seferber oldu, yangında mahsur kalan öğrenci böyle kurtarıldı
13:02   İstanbul'da baltalı saldırgan dehşeti
13:01   Nusaybin'de yakıt yüklü tankerde yangın
13:00   Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
12:59   Traktör minibüs ile çarpıştı: 1 yaralı
12:56   Nusaybin'de yakıt yüklü tankerde yangın
12:54   Aksaray'da çalınan hastane malzemeleri operasyonunda 6 gözaltı