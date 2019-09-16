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Sivas'ta uyuşturucu uygulamalarında 4 kişi tutuklandı

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik uygulamalarda uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü tutuklanırken, 12'si serbest bırakıldı.

16.09.2019 17:12Sivas'ta uyuşturucu uygulamalarında 4 kişi tutuklandı
Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik uygulamalarda uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü tutuklanırken, 12'si serbest bırakıldı.

Okulların açılması ile sokak satıcılarına yönelik uygulamalarını sıklaştıran Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 7 günde yapılan uygulamalarda 40 adet neurontın hap, 38 adet lyrıca hap, 0,88 gram metamfetamin, 32,14 gram skunk, 46,31 gram bonzai, 201 adet ecstasy hap, 13,75 gram ecstasy tozu, 2 adet pompalı tüfek, 7,43 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. 16 şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlaması ile işlem başlatıldı. Uyuşturucu kullanan 12 kişi alınan ifadelerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakılırken, uyuşturucu sattıkları tespit edilen 4 kişi ise tutuklandı. Uygulamaların sıklıkla sürdürüleceği belirtildi. - SİVAS

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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