Sivas'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Sivas'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşmaya başladı.

15.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:09
Sivas'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşmaya başladı. Polis ekipleri kurdukları barikatlarla yaptıkları denetimlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.
Kentte, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı üzerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Caddeleri dolduranların genellikle maske takmalarına karşın, 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına ise uymadığı görüldü. Atatürk Caddesi üzerinde vatandaşlar sosyal mesafe gözetmeksizin yürüdü. Bazı vatandaşların ise gölge olan bölgelerde toplu halde sohbet etmesi dikkat çekti. Polis ekipleri vatandaşların yoğunluk oluşturduğu noktalara barikat kurdu. Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı. Sivas’ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Sivas, Güncel, Haber

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