Sivas'ta 'Vefa' ekipleri bayramda da gönüllere dokundu

Sivas'ta 'Vefa' ekipleri bayramda da gönüllere dokunduSİVAS'ta Vefa Sosyal Destek ekipleri Ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

26.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:55
Sivas'ta 'Vefa' ekipleri bayramda da gönüllere dokundu
SİVAS'ta Vefa Sosyal Destek ekipleri Ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Bayramda gıda kolisi yardımına devam eden ekipler, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından valilikler bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, Ramazan bayramında da mesailerine devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların bayramda da yüzünü güldüren ekipler gıda kolisi yardımı yapıyor. Bayram nedeniyle ziyaret ettikleri evlerde çocuklara da çeşitli hediyeler veren ekipler, bayram da gönüllere dokundu. Ekipler, pandemi süresince 13 bin 75 aileye gıda kolisi ulaştırdı. Ziyaret edilen evlere hijyen paketi de verildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İnceleme Görevlisi Hüseyin Şişeci çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Vefa Sosyal destek ekibi olarak pandemi süresince yoğun bir çalışma içerisindeydik. Sokağa çıkma yasağı ilimizde ilk defa uygulandı. Bu sokağa çıkma yasağında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Yoğunlukla ekmek talebi, süt talebi, ilaç talebi, doğa hayvanları için yem talebi gibi bir takım talepleri yerine getirdik. 13 bin 75 aileye pandemi süresince gıda dağıtımı yaptık. Gıda paketlerini 221 yerleşim yerine ulaştırdık.18 ayrı aracımız çalıştı. Yaklaşık 40 bin kilometre yol kat ettik. Bayram sevinci paylaşılarak çoğalıyor. Biz mesai gözeten bir müessese değiliz. Bizim için 24 saat çalışma esası var. İhtiyaç duyulduğun her an her şeye hazırız" dedi. Sivas’ta ’Vefa’ ekipleri bayramda da gönüllere dokundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
ABD komutanlığı, Libya’ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı Haber
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Haberler››Güncel››Sivas'ta 'Vefa' ekipleri bayramda da gönüllere dokundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:51: Gelibolu'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı - Haber 17:51: Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber 17:51: Beylikdüzü'ndeki sahte içki operasyonunda 71 litre alkol ele geçirildi - Haber 17:50: Tüpçü, kısıtlamayı dinlemeyen çocukları polis sireni çalıp 'teslim olun' diyerek korkuttu - Haber 17:47: Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi - Haber 17:40: Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber 15:49: ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı - Haberler