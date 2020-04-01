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Sivas'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" 11 bin 237 talebi karşıladı

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun kentte 11 bin 237 talebi karşıladığını bildirdi.

01.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:26
Sivas'ta
Sivas Valisi Salih Ayhan, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun kentte 11 bin 237 talebi karşıladığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak için gıda paketlerinin hazırlandığı depoda incelemelerde bulundu.
Koronavirüsle mücadele tedbirlerinin Sivas'ta kararlılıkla uygulandığını aktaran Ayhan, bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 112 Vefa İletişim Merkezi, Sivas Belediyesi ve diğer kurumlarca 11 bin 240 talep alındığını ifade etti.
Taleplerden 11 bin 237'sinin karşılandığını belirten Ayhan, ayrıca Vefa Sosyal Destek Gruplarınca toplam 3 bin 42 adet hijyen ve gıda paketinin dağıtımının gerçekleştirildiğini bildirdi.
"Vefa Sosyal Destek Grubu"nda 382 kişi görev yapıyor
Sivas'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda 382 kişinin görev yaptığını ifade eden Vali Ayhan, depoyu tahsis eden ve yüklü miktarda bağışta bulunan Sarılar Grubuna da teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı kampanyaya vatandaşlardan destek olmalarını da isteyen Ayhan, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Hayırsever vatandaşlarımızın Rabb'im birini bin etsin, bereketli eylesin. Herkes talimatlarımıza, ikazlarımıza, uyarılarımıza uysun. Tedbirlerimizi anlayışla karşılasınlar ve evlerinde bu süreci sabırla beklesinler. İnşallah bu süreçten ülkemiz ve ilimizin güçlenerek çıkacağına inanmaktayım. 'Vakit gardaşlık vaktidir, vakit gardaşının yanında olma vaktidir' diyerek 2 milyon 250 lira değerindeki 15 bin gıda paketi ile bizlere destek olan, yardımlaşma ve dayanışma gayretimize omuz veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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