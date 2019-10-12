Haberler » Spor » Sivas'ta Voleybol Turnuvası düzenlendi

Sivas'ta Voleybol Turnuvası düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

12.10.2019 14:09Sivas'ta Voleybol Turnuvası düzenlendi
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

4 Eylül Spor Salonunda yapılan voleybol müsabakalarının ilk maçında erkeklerde Gençlikspor A ile Gençlikspor B takımları karşı karşıya geldi. Voleybol müsabakasında sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek, galip gelmek için ter döktü. Oynanan müsabaka 3-1 Gençlikspor A takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Turnuvanın ikinci maçında ise bayanlarda Çimentospor ile Gençlikspor takımları kozlarını paylaştı. Oynanan maç, 3-1 Çimentospor'un galibiyeti ile tamamlandı.

Voleybol İl Temsilcisi Kılıçarslan Gültekin ise, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, amatör spor haftasının dolu dolu geçtiğini söyledi. - SİVAS

voleybol, Eylül, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:04 Avrupa akrobasi şampiyonası göbeklitepe kültür finali başladı
15:52 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri finale yükseldi.
15:58 Emre belözoğlu, fransa maçında forma giyemeyecek
15:57 Trabzonspor'dan 'Kurtarmak bizim kanımızda var" projesine destek
15:52 A Milliler, Fransa hazırlıklarına başladı
15:56 Türkiye Rafting Şampiyonası'na doğru
15:54 A Milli Futbol Takımı'nda Emre Belözoğlu şoku
12.10.2019 16:08:25