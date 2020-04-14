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Sivas'ta yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Oymalık Tabiat Parkı'ndaki bozayı, kurt, çakal ve domuz gibi yaban hayvanları, fotokapanlar tarafından görüntülendi.

14.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:13
Sivas'ta yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Sivas 'ın Koyulhisar ilçesindeki Oymalık Tabiat Parkı'ndaki bozayı, kurt, çakal ve domuz gibi yaban hayvanları, fotokapanlar tarafından görüntülendi.
Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta biyoçeşitlilik izleme ve kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları fotokapanlarla sürdürülüyor.
Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyü sınırlarında bulunan Oymalık Tabiat Parkı'nda sahaya yerleştirilen fotokapanların kayıtlarında, bozayı, kurt, tilki, çakal ve yaban domuzu gibi büyük memeli türler gözlemlendi.
Fotokapanlara yansıyan kaçak avcılık yapan kişiler hakkında da kimlik tespiti yapıldıktan sonra idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Koyulhisar, Sivas, Güncel
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