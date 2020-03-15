Sivas'ta yamaçtan düşen kaya parçası resmi kurumun bahçe duvarını yıktı
Sivas'ta sağanak nedeniyle yamaçtan düşen kaya parçaları resmi bir kurumun bahçe duvarını yıktı.
15.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:18
Sivas 'ta sağanak nedeniyle yamaçtan düşen kaya parçaları resmi bir kurumun bahçe duvarını yıktı.
Kılavuz Mahallesi'nde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bahçesine Yukarı Tekke Mezarlığı kayalıklar bölgesindeki alandan yağış nedeniyle kaya parçaları düştü.
Yol kenarındaki istinat duvarını ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bahçe duvarını parçalayan kaya parçaları hasara neden oldu.
Bilgi verilmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma yaparak bölgedeki yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
AFAD İl Müdürü Nazif Ekici ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan da bölgede incelemede bulundu.
Kılavuz Mahallesi'nde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bahçesine Yukarı Tekke Mezarlığı kayalıklar bölgesindeki alandan yağış nedeniyle kaya parçaları düştü.
Yol kenarındaki istinat duvarını ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bahçe duvarını parçalayan kaya parçaları hasara neden oldu.
Bilgi verilmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma yaparak bölgedeki yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
AFAD İl Müdürü Nazif Ekici ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan da bölgede incelemede bulundu.
Kaynak: AA
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