13.07.2019 15:20
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Sivas'ta yangın

Sivas'ta bir markette çıkan ve 8 katlı apartmana sıçrayan yangın zarara neden oldu.

Sivas'ta bir markette çıkan ve 8 katlı apartmana sıçrayan yangın zarara neden oldu.
Paşabey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Marketin üstündeki 8 katlı binanın dış cephe yalıtım malzemesi tutuştuğu için alevler apartmana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi, binadakiler dışarı çıkarıldı.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü, markette ve apartmanın ilk 4 katında zarar oluştu.
Kentin işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde yangın nedeniyle trafik bir süre aksadı. Sivas'ta yangın
Kaynak: AA
Atatürk Caddesi, Sivas, Güncel

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