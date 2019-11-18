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Sivas'ta yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 3 büyükbaş hayvan ile bir köpek yavrusu telef oldu.

18.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:40Sivas'ta yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 3 büyükbaş hayvan ile bir köpek yavrusu telef oldu.
Camikebir Mahallesi'nde Ali Osman Karayılan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın evin bitişiğindeki ahır ve samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Doğanşar ve Hafik ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı. Yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan ile köpek yavrusu telef oldu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel

Kaynak: AA

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