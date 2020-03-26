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Sivas'ta yanlışlıkla girdiği fidanlıkta kaybolan 93 yaşındaki adamı polis kurtardı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki yasağa uymayıp evinden çıkan ancak yanlışlıkla girdiği fidanlıkta kaybolan 93 yaşındaki adamı bulan polis ekipleri kurtardı.

26.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:05
Sivas'ta yanlışlıkla girdiği fidanlıkta kaybolan 93 yaşındaki adamı polis kurtardı
Sivas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki yasağa uymayıp evinden çıkan ancak yanlışlıkla girdiği fidanlıkta kaybolan 93 yaşındaki adamı bulan polis ekipleri kurtardı.
Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan Halil Beşiktepe, sokağındaki çeşmeden su doldurmak için sabah evinden dışarı çıktı. Beşiktepe, yolunu kaybederek yanlışlıkla Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne ait fidanlık bahçesine girdi.
Tel örgülerle çevrili bahçeden çıkamayan Beşiktepe, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Fidanlıkta mahsur kalan yaşlı adamı gören vatandaşlar, polisi aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kilitli olan yakındaki fidanlığın servis kapısını açamadı. Yaşlı adamdan olduğu yerde beklemesini isteyen ekipler, fidanlığın nizamiye kapısından araçla içeri girdi.
Kendilerini bekleyen Bekiştepe'yi araca alan ekipler evine kadar götürdü.
Beşiktepe, kendisini kurtaran polislere dua ederek, teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sabah, Polis, Sivas, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta yanlışlıkla girdiği fidanlıkta kaybolan 93 yaşındaki adamı polis kurtardı - Haberler

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