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Sivas'ta yarın okullar tatil

SİVAS'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı yarın eğitime bir gün ara verildi.

09.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:12Sivas'ta yarın okullar tatil

SİVAS'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı yarın eğitime bir gün ara verildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada kar yağışının devam etmesi, buzlanma, don olayı ve yoğun sis beklenmesi nedeniyle eğitime kent genelinde bir gün ara verildiği bildirildi. Ayrıca, kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik hastalıkları bulunan personeller de bir gün idari izinli sayılacak.Vali Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırı soğukların olduğu bu günlerde en iyi öğrencinin hasta olmayan öğrenci olacağı düşüncesi ile bir gün evde dinlenmeniz, bol bol kitap okumanız doğru olacaktır. Bu sebeple, yarın eğitime Sivas'ın tamamında 1 gün ara veriyoruz. İyi tatiller çocuklar" dedi.



Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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