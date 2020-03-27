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Sivas'ta yaşlılar "Evde kal" videosu ile çağrıda bulundu

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyünde 65 yaş ve üzerindeki bireyler yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Evde kal" çağrısı yaptı.

27.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:14
Sivas'ta yaşlılar
Sivas 'ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyünde 65 yaş ve üzerindeki bireyler yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Evde kal" çağrısı yaptı.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çanakçı köyünde 65 yaş ve üzeri kişiler, köy muhtarı Hasan Özmen tarafından hazırlanan video ile "Evde kal" çağrısında bulundu.
Sosyal medyada yayınlanan videoda, köy sakinlerinden Ayşe Doğan, "Biz yaşlıyız. Köyde kapımıza bile çıkmıyoruz. Yaşlılarımıza sesleniyorum, dışarı çıkmayın. Milletimize ve devletimize yardımcı olalım. Bu virüsten kurtulalım. Bu hastalıktan hep beraber kurtulalım. Evinizde oturun, dışarı çıkmayın." diyor.
Köy sakini 75 yaşındaki Mehmet Ağar ise "Yaşlıyım. Evimden dışarı çıkmıyorum. Allah'a şükür devletimiz her şeyimizi karşılıyor. Biz de devletimize yardımcı olalım. Allah izin verirse bu beladan kurtulalım. Mümkün olduğu kadar evimizden dışarı çıkmayalım." diye konuşuyor.
Cevat Tokgöz de "Allah rızası için millete sebep olmayalım. Dışarıya çıkmayalım. Devletimize ve milletimize zararımız olmasın. Bu dertten kurtulalım." ifadesini kullanıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Hasan Özmen, Şarkışla, Çanakçı, Sivas, Güncel

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