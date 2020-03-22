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Sivas'ta yaşlıların ihtiyaçlarını sosyal destek grupları karşılıyor

SİVAS'ta 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu.

22.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:04
Sivas'ta yaşlıların ihtiyaçlarını sosyal destek grupları karşılıyor

SİVAS'ta 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Evden çıkamayanların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek grupları, yaşlıların ihtiyacı olan malzemeleri temin etti.

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından Sivas 'ta Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu. Vefa İletişim Merkezinin ise Sivas'ta tüm acil kodlu numaraların tek merkezde toplandığı 112 olması kararlaştırıldı. Gelen çağrılarla Vefa Sosyal Destek Grubu sahada ihtiyaçlara cevap vermeye başladı. Evden çıkamayanların yardımına koşan sosyal destek grupları yaşlıların ihtiyacı olan malzemeleri temin ederek evlerine ulaştırdı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sokağa çıkma yasağı geldikten sonra vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için bir sistem kurmak lazımdı. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sosyal destek ekipleri oluşturuldu. İlimizde 16 ilçe ve bir de merkez olmak üzere 17 ekip oluşturduk. 112'den alınacak çağrılarla özellikle 65 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan vatandaşlarımızın eğer ekonomik yoksunluk içerisinde olan varsa bunlar devlet tarafından, ekonomik durumları iyi olanlarsa bunlar kendi ihtiyaçlarını ücreti mukabilinde ekipler marifetiyle giderilecektir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sivas, Güncel

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