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Sivas'ta yıpranan köprülerde yenileme çalışmaları

Sivas Belediyesi, uzun yıllardan beri hizmet veren köprülerde eskiyen kolon, perde, bağlantı noktalarında tadilat çalışması başlattı.

06.10.2019 11:48Sivas'ta yıpranan köprülerde yenileme çalışmaları
Sivas Belediyesi, uzun yıllardan beri hizmet veren köprülerde eskiyen kolon, perde, bağlantı noktalarında tadilat çalışması başlattı.

Sivas Belediyesi, köprülerdeki tadilat çalışmalarına ilk olarak Toptancılar Caddesi üzerinde bulunan köprünün yıpranan kolonları ve bağlantı noktalarında onarım ve güçlendirme çalışması yaparak başlayacak. Çalışmalar 7 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Çalışmalar doğrultusunda Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan 4 Eylül Sanayi Sitesi'ne doğru gidişler kapatılarak, bölgede trafik akışı Farabi Caddesi dönüşüne kadar tek şerit üzerinden gidiş geliş şeklinde sağlanacak. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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