16.06.2019 12:45
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SİVAS'TA YKS'DE İKİNCİ OTURUM HEYECANI YAŞANDI

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı.

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı.
Sivas'ta öğrenciler, sabahın erken saatlerinde AYT'ye girmek için sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınava girecek olan adayların ve ailelerinin heyecanlı olduğu görüldü. Üniversite adayları salonlara güvenlik aramasından geçerek alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda öğrenciler soruları yanıtlamak için ter dökerken aileleri ise dışarıda Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. 15 dakika kuralına nedeniyle bazı öğrenciler sınava alınmadı. Bazı öğrenciler ise kapıların kapanmasına dakikalar kala salonlara girebildi.SİVAS'TA YKS'DE İKİNCİ OTURUM HEYECANI YAŞANDI
Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Sivas, Güncel

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